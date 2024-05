I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà il conducente di una vettura per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Nello specifico il soggetto, alla guida della propria autovettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo urtando il muro del loggiato di una chiesa.

Fermato dalle persone presenti, in attesa dell'arrivo della pattuglia, a torso nudo e in evidente stato di alterazione, è sceso dal mezzo con andatura barcollante, iniziando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad inveire contro i passanti. All'arrivo dei militari, il soggetto, sempre più alterato, ha continuato con il suo atteggiamento, opponendo una chiara resistenza alle operazioni di controllo ordinarie dei Carabinieri, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Condotto in caserma per gli accertamenti non senza difficoltà, si è poi rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro.

Alla fine è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Pisa e, come previsto dalla normativa, è scattato il ritiro della patente insieme al sequestro amministrativo dell’autovettura. L'operazione si è chiusa con l'intervento del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Nel contesti dei controlli su strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, la scorsa notte, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria pisana di un automobilista risultato positivo al test con etilometro; il tasso di alcool accertato è risultato superiore al doppio del limite consentito dalla normativa. La persona è stata inoltre destinataria del ritiro della patente di guida.