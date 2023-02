Fa un incidente, la Polizia scopre che era evaso dai domiciliari

Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato è intervenuta ieri, 5 febbraio, in Lungarno D'Annunzio a La Vettola, per un incidente stradale tra due auto. Erano circa le ore 18. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi previsti dal Codice della Strada, mentre i poliziotti hanno controllato le persone coinvolte. E' qua che la di routine cambia: l'autista di una delle due auto è stato identificato come una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un 50enne residente a San Miniato. E' risultato essere evaso il giorno prima, dunque da catturare.

I poliziotti lo hanno accompagnato in Questura ed approfondito gli accertamenti, verificando che il medesimo, in custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione con braccialetto elettronico, a seguito di arresto per una rapina impropria commessa in provincia di Firenze, sabato mattina aveva tagliato il dispositivo elettronico e si era indebitamente allontanato dal luogo della detenzione. Al termine degli accertamenti il pluripregiudicato è stato tratto in arresto per i reati di evasione e di danneggiamento aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ristretto nelle celle di sicurezza della Questura. Stamani è stato scortato in Tribunale, dove il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere vista la gravità della condotta e la inidoneità della misura meno afflittiva della custodia cautelare presso il domicilio. Ora l'uomo si trova al carcere don Bosco.