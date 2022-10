Incidente sul lavoro per un operaio 44enne a Crespina Lorenzana: trasporto in ospedale in elisoccorso

Intervento d'urgenza dell'elisoccorso Pegaso nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre, a Crespina Lorenzana. Secondo quanto si apprende un incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle ore 14, vittima un operaio di 44 anni, caduto da un'altezza rilevante mentre lavorava in via le Lame 55; in zona sono in costruzione dei capannoni da adibire a scuderie.

L'uomo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, al Pronto Soccorso di Cisanello. Era cosciente. Sul posto sono intervenute anche l'ambulanza ordinaria della Misericordia di Lari e la medicalizzata della Pubblica Assistenza di Collesalvetti.