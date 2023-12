Terribile incidente sul lavoro oggi, 7 dicembre, nel comune di Santa Maria a Monte. Secondo quanto si apprende, due lavoratori erano all'opera sul tetto del capannone in riparazione, quando ad un tratto una parte della struttura ha ceduto. Il volo è stato di circa 6 metri. Erano da poco passate le ore 12. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, con anche l'elisoccorso, che però non ha potuto atterrare nei pressi del luogo dell'incidente a causa della nebbia. Le ambulanze hanno quindi trasportato i due pazienti, in gravi condizioni, all'ospedale Cisanello di Pisa.