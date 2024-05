Sarà l'autopsia a chiarire l'esatta causa della morte di Maurizio Vannucci, il 57enne di Livorno rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro ieri mattina, 14 maggio, presso l'allevamento di cavalli da corsa Dioscuri nel comune di Crespina Lorenzana. La vittima era un dipendente del maneggio da 30 anni.

La ricostruzione al vaglio dei Carabinieri di Pontedera, competenti per l'indagine, è quella raccolta dalle testimonianze, che parlano di un colpo ricevuto da una cavalla nel momento di uno spostamento. Vannucci aveva poco prima allenato l'animale e lo stava portando nella giostra per il defaticamento, quando, per un movimento imprevisto, è stato colpito al torace, finendo per sbattere contro il sostegno di un cancello. Di lì a poco il 57enne ha lamentato un dolore al busto ed è scattato l'allarme. Purtroppo la rianimazione del personale sanitario è stata vana.