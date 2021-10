Incidente sul lavoro questa mattina, sabato 16 ottobre, in un'azienda di materiali edili in via del Bosco a Santa Croce sull'Arno. Un uomo, di 47 anni, residente nel Cuoio, è morto per le conseguenze dell'incidente. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile. Ferito un altro lavoratore.



Sul posto i Carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell'Asl che dovranno ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e rilevare eventuali responsabilità.