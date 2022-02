Incidente sul lavoro a Terricciola: folgorato un operaio

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di domenica 20 febbraio. Un operaio dell'azienda Ego, in via Volterrana a Terricciola, è rimasto folgorato. La catena dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto sono intervenute l'automedica di Peccioli, un'ambulanza della Misericordia di Terricciola, una squadra di Vigili del Fuoco e una pattuglia di Carabinieri. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato da Pegaso al Pronto soccorso di Pisa in codice rosso.