Incidente stradale e lite, i conducenti: "Mi ha aggredito lui"

La Polizia ha rintracciato i due guidatori coinvolti nel sinistro, avvenuto in via dei Condotti a San Giuliano Terme giovedì mattina

Uno o tutti e due potranno sporgere denuncia, ma di certo intanto c'è l'incidente. Ieri mattina, 21 gennaio, la Squadra Volanti della Polizia è intervenuta in via dei Condotti a San Giuliano Terme per la segnalazione di una lite tra utenti della strada. Sul posto, a bordo di un'ambulanza, c'era uno dei due uomini coinvolti, con ecchimosi al volto, che ha raccontato agli agenti di aver avuto un diverbio con l'autista di un autocarro che era entrato in collisione con la propria autovettura, causandogli dei danni. Il conducente dell'autocarro, a suo dire, è sceso dal suo mezzo e lo ha aggredito con un pugno in volto per poi darsi alla fuga.

Dopo aver informato dei suoi diritti l’automobilista, nello specifico di sporgere querela per lesioni, gli operatori si sono messi alla ricerca del secondo mezzo, rintracciandolo dopo qualche decina di minuti. L’uomo, un pisano titolare di una piccola impresa di autotrasporti, dopo qualche tentennamento ha ammesso di trovarsi lui alla guida dell'autocarro e che aveva avuto un sinistro stradale con autovettura. Ha poi aggiunto di essere stato aggredito e per tale motivo era scappato, in quanto temeva per la propria incolumità. E' stato identificato anche lui e, visto che le versioni erano discordanti, gli agenti hanno reso noti anche a lui i propri diritti e facoltà.