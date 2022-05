Dramma in Fi-Pi-Li: nell'incidente fra due auto muore un 26enne di San Miniato

Le chiamate alla centrale operativa del 112 sono state numerose, tante quante i veicoli che si sono trovati a dover schivare la vettura che procedeva contromano lungo la strada di grande comunicazione e di tutti i testimoni che hanno assistito alla scena. La Polizia stradale però non è riuscita ad intervenire in tempo per evitare il dramma: attorno alle 4 della notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio si è verificato un frontale tra due auto in Fi-Pi-Li, all'altezza dell'Interporto di Guasticce. Ad avere la peggio il conducente della vettura che aveva imboccato contromano l'arteria stradale: un uomo di 26 anni residente a San Romano, nel comune di San Miniato. Gravemente feriti, ed estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, i quattro ragazzi tra i 23 e i 26 anni che viaggiavano sull'altra auto, nel corretto senso di marcia.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire e chiarire gli ultimi movimenti del 26enne deceduto, e comprendere le motivazioni che lo hanno portato a imboccare contromano la strada di grande comunicazione. Sul luogo dell'impatto arrivate tre ambulanze di cui una con il medico, e anche i mezzi della Misericordia di Livorno, arrivati con un'ambulanza anch'essa con il medico. I due feriti più gravi, tutti con traumi da schiacciamento, sono stati portati all'ospedale di Cisanello, mentre gli altri due al pronto soccorso di Livorno.