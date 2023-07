Ancora una tragedia sulla Fi-Pi-Li: un suv si schianta contro un camion

Sull'asfalto del tratto di Fi-Pi-Li compreso tra Ponsacco e Pontedera, in direzione Pisa, non compaiono segni marcati di frenata. Questo dà l'idea della violenza dell'impatto tra il suv, guidato dal 71enne Stefano Becattini (originario della provincia di Arezzo), e un camion parcheggiato in una piazzola della strada di grande comunicazione avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno.

L'auto si è infilata sotto al posteriore del camion in un groviglio di lamiere che non hanno praticamente lasciato scampo all'uomo. La morte è arrivata sul colpo e l'intervento immediato dei mezzi di soccorso non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e le forze dell'ordine, che hanno bloccato il traffico nel tratto della Fi-Pi-Li interessato dall'incidente.

La fila che si è sviluppata sulla Fi-Pi-Li ha raggiunto diversi chilometri, con diverse ripercussioni anche sul reticolo cittadino di Pontedera. Il corpo del 71enne è stato trasferito a Pisa, a disposizione della medicina legale che cercherà di capire se l'impatto è stato causato da un malore. Le indagini delle forze dell'ordine invece proveranno a fare luce su eventuali malfunzionamenti del suv guidato da Becattini.