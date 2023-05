Incidente mortale in via Francesca Sud, nel tratto che transita sul territorio di Santa Maria a monte. In località Ponticelli le vetture coinvolte nel sinistro sono due: un furgone e un'auto. Sul luogo dell'impatto sono arrivate tre ambulanze, un'automedica e una pattuglia dei Carabinieri. Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del guidatore del furgone, un uomo di 84 anni residente a San Miniato.

Gli occupanti dell'auto invece, tutti feriti, sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso di Pontedera. Si tratta di un uomo di 62 anni, di una donna di 44 anni e dei figli di 9 e 7 anni, tutti residenti a Santa Maria a monte.