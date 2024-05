Tragedia nella notte: muore a 28 anni dopo il frontale

La chiamata dei soccorsi, la corsa del 118 insieme alla pattuglia dei Carabinieri, ma una volta arrivati sul posto la scena dell'incidente è apparsa drammatica. Al punto che per il 28enne alla guida della moto, coinvolta nello scontro frontale con un'auto, non c'è stato praticamente niente da fare.

L'impatto è avvenuto poco prima dell'una nella notte di domenica 19 maggio in via Puccini, nel territorio di San Giuliano Terme. I sanitari della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Uliveto Terme hanno potuto soltanto constatare il decesso del centauro. I Carabinieri del Comune termale indagano per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.