Scontro fra moto e auto: un ferito al Pronto Soccorso

L'incidente è avvenuto in via Bellini: ha avuto la peggio il motociclista

Incidente nella notte di giovedì 23 settembre in via Bellini. Un motociclista è stato disarcionato in seguito allo scontro avvenuto con un'auto: l'uomo ha riportato lesioni non gravi. La pattuglia della Polizia giunta sul posto ha chiamato il 118 prima di svolgere i rilievi sulla dinamica dell'incidente. Il motociclista è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.