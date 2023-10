Cade dalla moto: era alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, senza assicurazione e patente

Sfilza di infrazioni per un centauro, che ha rischiato anche di farsi seriamente male - e fare seriamente male a qualcuno - cadendo dalla moto. In questi giorni i Carabinieri di Volterra sono intervenuti per gli accertamenti del caso a seguito di un incidente avvenuto in un centro della Maremma pisana. Protagonista del sinistro l'uomo che, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo della proprio moto da solo, in pieno giorno, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi o persone. Lui stesso ha riporato ferite guaribili in 30 giorni.

Come da procedura, sono stati prelevati campioni ematici per le verifiche circa la presenza di sostanze alteranti nel sangue. E' così emerso che il centauro era alla guida in stato di alterazione da alcool e da stupefacenti. Non solo: la patente gli era già stata ritirata ed era sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria. Per lui sono scattate le relative denunce e sanzioni per diverse migliaia di euro.

L'impegno sul fronte sicurezza stradale dei Carabinieri della Provincia è costante. Su questa linea infatti si segnalano altri interventi simili anche a Pisa e Pontedera.

A Pisa, presso la stazione ferroviaria, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti, dopo che è stata fermata perché procedeva a zig zag tra le vie cittadine a bordo di un motorino. Al controllo, ha evitato di fermarsi. Al termine dell'accertamento è emerso che la patente gli era stata revocata e che il mezzo non era coperto da assicurazione.

A Pontedera i posti di blocco dei militari hanno permesso di denunciare due persone, rispettivamente per guida senza patente e per guida sotto l’influenza di alcol. Quest'ultimo soggetto in particolare è stato controllato a seguito di un incidente, avvenuto in modo autonomo e senza coinvolgere altri mezzi o persone. Per lui è stato rilevato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. La patente gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato all'agenzia di noleggio proprietaria.