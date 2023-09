I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto alla denuncia di una persona per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Più dettagliatamente, la persona, alla guida di un motociclo, ha perso il controllo dello stesso finendo per andare a sbattere contro due auto in sosta. Dopo l'incidente è stato necessario il suo trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti i militari che, dopo i rilievi del caso, hanno chiesto gli esami tossicologici, che appunto hanno dato esito positivo. Oltre alla segnalazione in stato di libertà, alla persona è stata ritirata la patente di guida e il motociclo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca, essendo di proprietà del trasgressore.