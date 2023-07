Tirrenia: rubano dalla piazza un motorino ma si schiantano dopo pochi metri

Poco dopo la mezzanotte, nella notte di giovedì 6 luglio, una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta in via dei Gattici per la segnalazione di un cittadino che ha riferito di due giovani a bordo di uno scooter usciti di strada per schiantarsi contro il muro perimetrale di un’abitazione privata. I due soggetti sono fuggiti velocemente dal luogo dell'incidente a piedi, lasciando a terra il mezzo.

La targa dello stesso motorino, dai primi accertamenti, non è risultato da ricercare. Contattato il proprietario del mezzo, però, i poliziotti hanno appurato che il veicolo era stato rubato poco prima nella piazza principale di Tirrenia: il proprietario non aveva ancora provveduto a segnalarne il furto. L'uomo, residente a Tirrenia, è stato fatto arrivare sul posto dove gli è stato riconsegnato il motorino.