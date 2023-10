Vanno a sbattere con il motorino rubato: uno scappa, l'altro viene denunciato

Nella giornata di sabato 21 ottobre una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in lungarno Gambacorti, dove si era verificato un incidente stradale. Un motorino occupato da due persone, a causa dell'alta velocità e della strada resa viscida dalla pioggia, è finito sull'asfalto. Sul posto i poliziotti hanno trovato una sola persona, mentre l'altro in base alle testimonianze si era frettolosamente allontanato dal luogo nonostante le ferite riportate dal suo amico rimasto a terra.

E’ stata fatta intervenire un'ambulanza del 118 per le cure del caso e i poliziotti, insospettiti sia dall'identità del ferito, un 30enne di Cascina già noto e con precedenti, che dalla fuga immotivata dell'altro passeggero, approfondendo gli accertamenti in banca dati sul veicolo a due ruote hanno appurato che era stato rubato il giorno prima in città. L’uomo è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Cisanello per le cure del caso ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, mentre il motorino è stato restituito al proprietario. Sono in corso accertamenti per individuare le generalità dell'altro passeggero.