Cascina, vernice si stacca e colpisce un bambino della 'Galilei': il sindaco risponde ai genitori

Nei giorni scorsi una sfoglia di vernice della parte di un'aula della scuola primaria 'Galilei' di Cascina, facente parte dell'Istituto comprensivo 'Falcone', si è distaccata finendo per colpire un alunno. Fortunatamente l'incidente non ha causato ferite gravi al bambino, ma il fatto ha generato un fitto scambio di lettere tra la dirigenza dell'Istituto comprensivo e l'amministrazione comunale.

Al centro del dibattito la mancata comunicazione dell'incidente da parte della scuola agli uffici amministrativi competenti. Come spiega il sindaco Michelangelo Betti "questa mancata comunicazione non ha reso possibile l’attivazione di un intervento comunale e ha portato all’opera dei Vigili del Fuoco, rendendo più complessa la chiusura formale del lavoro".

"Rispetto al tema degli interventi sul plesso della 'Galilei' - prosegue il sindaco - anche per rispondere ai genitori di una classe, mi corre l’obbligo di ripercorrere i lavori effettuati in questi anni, che hanno compreso, oltre alle verifiche sul rischio sismico, la sistemazione della stanza per la presidenza, con una nuova pavimentazione in parquet, la ristrutturazione per l’efficientamento energetico, con la sostituzione degli infissi, la demolizione e il rifacimento della recinzione a nord-ovest, la sistemazione del resede sul retro e il rifacimento dei marciapiedi, il ripristino dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche del resede sul retro, il ripristino del piazzale, il ripristino di copertura, gronda e prospetti del locale caldaia, la messa in sicurezza del cancello principale, il ripristino della tubazione dell'acqua di collegamento con le manichette antincendio, la fornitura e la posa in opera di un montascale a pedana, la verniciatura delle ringhiere esterne".

"Inoltre dall’inizio dell’anno scolastico per lo stesso plesso ci sono state 18 segnalazioni con richieste di vari interventi. La quasi totalità è stata chiusa con un tempo medio di intervento di tre giorni. Risultano ancora 'in carico' 4 segnalazioni che, per caratteristiche, necessitano di tempi più estesi (affidamenti esterni, mancanza di disponibilità di materiale o sostituzione di sistemi)".

Michelangelo Betti conclude: "Mercoledì 20 dicembre ho anche proposto un incontro alla dirigente scolastica e alla presidente del consiglio di istituto per la mattina di giovedì 28 dicembre".