Frontale tra un tir e un'auto: illesa una bimba di un anno

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 7.40 di mercoledì 5 giugno sulla Strada Provinciale delle Colline per Legoli, nel Comune di Palaia, per un incidente stradale. A seguito di uno scontro frontale tra un tir e una vettura il personale dei Vigili del fuoco intervenuto ha estratto il conducente di una Panda affidandolo alle cure del 118 per poi essere elitrasportato da Pegaso a Cisanello.

La figlia, una bambina di un anno, seduta nel sedile posteriore è rimasta illesa così come l'autista del camion. A seguito dell'impatto è scaturito un incendio che ha interessato la motrice del camion, prontamente estinto con liquido schiumogeno. Sul posto sono intervenute anche due autobotti, i Carabinieri e i Vigili Urbani. Le cause sono in fase di accertamento da parte degli enti competenti.