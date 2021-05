Pontedera, scontro fra un'auto e una moto: un morto

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 maggio in località Pietroconti

L'impatto violento tra la moto e un'auto non ha lasciato scampo a una donna nel pomeriggio di sabato 8 maggio che stava percorrendo via di Montecastello. L'incidente mortale è avvenuto nella località Pietroconti, comune di Pontedera, attorno alle 14.50. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Pontedera, la Misericordia di Pontedera e il personale del 112.

La donna, S.C. di 27 anni di Pontedera, era in sella alla moto e a causa dell'impatto con l'auto è entrata in arresto cardiaco: a nulla sono servite le manovre del medico del Dipartimento di Emergenza e Urgenza giunto sul luogo dell'incidente. Al momento non sono ancora note le generalità delle persone coinvolte, né la dinamica dello scontro fatale.