Vecchiano: è morto il 50enne coinvolto nell'incidente avvenuto ad Avane

I soccorsi tempestivi portati dal personale della Misericordia di Pisa purtroppo non sono serviti a nulla. L'uomo di 50 anni, A. G. di San Giuliano Terme, coinvolto nell'incidente stradale nella notte di lunedì 1 novembre sulle strade di Avane, nel Comune di Vecchiano, non ce l'ha fatta: è deceduto in seguito ad arresto cardiaco. Un altro ferito è stato invece trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Pisa. Adesso toccherà agli inquirenti chiarire la dinamica del sinistro in cui è rimasta coinvolta una seconda auto.