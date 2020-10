San Giuliano Terme: albero cade su un'auto in transito

Poteva andare decisamente peggio nella tarda mattinata di domenica, 4 ottobre, a San Giuliano Terme dove, in via Panoramica, un albero è caduto su un'auto in transito. A bordo del veicolo erano presenti tre persone, fortunatamente uscite illese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa.

