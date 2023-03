Lutto a Pontedera: morto in un incidente stradale il musicista Andrea Lanini

E' un giorno triste per Pontedera. Andrea Lanini, 50 anni, noto musicista e giornalista, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 8 marzo, lungo la Vicarese a San Giuliano Terme. L'utilitaria sulla quale viaggiava, per cause da accertare, si è schiantata contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a Lanini: inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia municipale.

Andrea Lanini faceva parte di una famiglia di artisti molto conosciuta in Valdera: nipote di Loris, pittore e scultore, e figlio di Giampaolo, anch'egli pittore scomparso nel 2021, Andrea, grande appassionato di Vespa, era docente di batteria in alcune scuole di musica del pisano, tra cui l'Accademia Musicale di Pontedera. Il fratello Alessandro è invece un noto pianista.