Scontro auto-scooter: 18enne in condizioni disperate all'ospedale Cisanello

E' ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Cisanello di Pisa uno dei due giovani rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto alle 5 di ieri, domenica 4 giugno, sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico in direzione nord, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno). A causa di un tamponamento tra auto e scooter infatti due ragazzi, che si trovavano in sella al mezzo a due ruote, sono finiti rovinosamente a terra.

Soccorsi dai volontari della Misericordia di San Vincenzo e dai colleghi della Croce Rossa di Venturina, giunti sul posto con il medico del 118, i due giovani sono stati subito trasportati in ospedale in gravi condizioni. Uno dei due, come riporta LivornoToday, si trova appunto ricoverato a Pisa in condizioni drammatiche. Si tratta di un 18enne, Anwar Megbli, residente a Rosignano, calciatore delle giovanili del Livorno.

L'amico è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno.