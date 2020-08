Ragazza investita a Marina di Pisa: arrestato il pirata della strada

E' stato rintracciato il responsabile dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 4 della mattina di sabato 1 agosto sulla via Litoranea a Marina di Pisa. Come hanno ricostruito i Carabinieri, che hanno poi fermato e arrestato un 24enne per omissione di soccorso, il giovane a bordo di un'auto ha tamponato un altro veicolo in sosta che, a sua volta, ha investito una ragazza di 22 anni.

Il 24enne, dopo aver abbandonato il proprio veicolo, si è dileguato nella pineta facendo perdere le proprie tracce, mentre la ragazza e le due persone a bordo dell'auto tamponata sono dovute ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate.

Subito sono scattate le ricerche del pirata della strada che dopo alcune ore è stato localizzato in un'abitazione. Arrestato, è stato condotto in carcere.

