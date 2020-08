Incidente stradale lungo l'Aurelia: un morto

Grave incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, giovedì 6 agosto, lungo la via Aurelia, in località Mortellini, a Pisa. Secondo le prime informazioni una persona è deceduta per le ferite riportate. Tra i veicoli coinvolti una moto e un'auto. Sul posto i Carabinieri e i mezzi del 118 con la Misericordia di Pisa e la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano.

Il traffico risulta bloccato. È infatti chiuso temporaneamente il tratto interessato dal sinistro, in entrambe le direzioni al km 329,000 dell'Aurelia. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento