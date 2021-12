Finisce con l'auto contro un camion parcheggiato: morto

Incidente stradale mortale questa mattina, domenica 19 dicembre, intorno a mezzogiorno, lungo la via Livornese nei pressi dell'ingresso di Camp Darby a Pisa. Un'auto, per cause da accertare, è finita contro un camion fermo parcheggiato. Per il conducente dell'auto sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari della Misericordia di Livorno intervenuti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.