Auto capovolta ad Arena Metato: tre feriti

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato intorno alla mezzanotte in via Santa Rosa ad Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme. L'auto sulla quale viaggiavano 5 persone, per cause da accertare, si è capovolta. Sul posto è intervenuto il 118 con alcune ambulanze ordinarie e la medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pisa.



Tre le persone che sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello per le cure del caso: un 34enne macedone, residente ad Arena metato (codice giallo), una 19enne italiana di San GIuliano Terme (codice giallo) e un 14enne macedone, residente ad Arena Metato (codice rosso).