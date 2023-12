Terribile tragedia nella mattinata di oggi, 26 dicembre, nel comune di Bientina. Secondo le prime informazioni, un'auto con a bordo due persone, intorno alle ore 11.30, è uscita di strada in via Manetti, finendo per cappottarsi e concludere la marcia nel canale fluviale che si trova a lato della carreggiata. Sono state attivate per il soccorso due ambulanze e l'elicottero Pegaso. Purtroppo i sanitari sul posto hanno dovuto constatare il decesso degli occupanti del mezzo. Per le indagini del caso operano i Carabinieri.