Auto si cappotta e sbatte davanti al bar in via Livornese: 4 giovani feriti

Brutto incidente stradale ieri sera, 9 maggio, in via Livornese a Pisa, all'angolo con via Isola di Giannutri. Secondo la prima ricostruzione un'auto con a bordo 4 giovani si è cappottata, finendo per andare a sbattere contro un vaso di piante all'ingresso del bar Erzeni. Erano circa le 23.15.

Sul posto sono intervenute in codice rosso 4 ambulanze, che hanno portato i feriti al Pronto Soccorso di Cisanello. Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri.