Una carambola pericolosa, per fortuna senza conseguenze per le persone. I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza, al termine degli accertamenti legati ad un incidente stradale.

I militari sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso dopo la chiamata in centrale. Lo scenario ricostruito vede un'auto sbandare e colpire una macchina in sosta, proseguendo la marcia e finendo per colpire altre due vetture parcheggiate all'interno di un'area condominiale non recintata. Il conducente è stato trovato illeso.

L'esatta dinamica del sinistro resta da accertare, tuttavia al guidatore è stato fatto l'alcol test, che ha rilevato un valore oltre il doppio del limite di legge. E' scattato quindi il deferimento all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente. L’autovettura è stata infine sottoposta a fermo amministrativo e affidata a terzi.