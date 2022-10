Incidente a San Giuliano Terme, auto contro un albero: grave 37enne

Incidente stradale questa mattina, 6 ottobre, poco prima delle sei lungo la via Provinciale Calcesana, nel comune di San Giuliano Terme. Un'auto è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e il 118 con la Pubblica Assistenza di Pisa. Un 37enne, residente a Cascina, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello per un trauma cranico riportato nell'impatto.