Cascina: auto esce di strada e finisce nel laghetto

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 22 luglio, intorno alle ore 17 a Cascina, nei pressi del Canale Imperiale. Una Range Rover è uscita di strada finendo per terminare la sua corsa in un laghetto. Per le verifiche del caso ed il recupero del mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, insieme al Nucleo Sommozzatori di Livorno.

L'auto ha raggiunto i 5 metri di profondità. Le ricerche non hanno evidenziato la presenza di persone a bordo. Le operazioni si sono concluse con la macchina trainata sulla sponda, dopo essere stata riportata sulla linea di galleggiamento.