Auto esce di strada sulla via Volterrana a Capannoli: attivato l'elisoccorso

Soccorso d'urgenza stamani, 4 aprile, lungo la via Volterrana a Capannoli. I medici del 118 sono stati allertati intorno alle ore 10.15 per un'auto finita fuori strada. A bordo c'erano due persone. Una ha rifiutato il ricovero, mentre l'altra è risultata non cosciente, per questo è stato attivato l'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Alla base dell'incidente c'è probabilmente stato un malore di cui è stato vittima il conducente del mezzo. Sul posto per i rilievi di rito anche le forze dell'ordine.