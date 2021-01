Incidente stradale a Vicopisano: auto con 4 persone esce di strada

Resta da capire l'esatta dinamica dell'incidente della sera di sabato, 30 gennaio, avvenuto intorno alle 20.30 sulla via Vicarese a Vicopisano. Due auto sono rimaste coinvolte nel sinistro, con una di esse con a bordo 4 persone che è uscita di strada. Le 5 persone sono state soccorse dalle ambulanze del 118 in codice giallo. Sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi hanno operato i Vigili del Fuoco di Cascina, mentre per i rilievi sono intervenuti sul posto Carabinieri e Polizia Municipale.