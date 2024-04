Cascina, fuori strada con l'auto: due feriti

Intervento dei Vigili del fuoco poco dopo mezzogiorno sulla SS 67bis nel comune di Cascina per un incidente stradale. Un'auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa in un fossato. I due occupanti del veicolo sono rimasti feriti.

La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'auto rimasta in bilico ed estratto una delle due persone che erano a bordo.

Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto anche 118 e forze dell'ordine per i rilievi.