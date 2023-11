Auto esce di strada a San Miniato: ferita una donna

Un'auto è uscita di strada, oggi 21 novembre, finendo la sua corsa nella vegetazione. E' successo in via San Donato, angolo via Arginale, nel Comune di San Miniato. Alla guida c'era una donna. E' ancora da capire l'esatta dinamica del sinistro, ma nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La signora è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai Vigili del Fuoco di Pisa, che si sono adoperati per estrarre dall'auto la malcapitata e affidarla all'ambulanza. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.