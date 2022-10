Incidente stradale a Terricciola: due auto finiscono fuori strada e si ribaltano

Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, 27 ottobre, in via Volterrana nel comune di Terricciola, dove due auto (e non una come precedentemente appreso), per cause in corso di accertamento, sono finite fuori strada ribaltandosi. Un uomo di circa 60 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco di Cascina che lo hanno liberato e affidato ai sanitari del 118, intervenuti sul posto con la Misericordia di Peccioli e di Terricciola. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso Pegaso.



Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica anche i Carabinieri e la Polizia municipale di Terricciola.