Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Bruno Buozzi nel Comune di Buti. Era da poco passata l'una e trenta quando, per cause ancora da accertare, una macchina è uscita fuori strada, finendo per impattare frontalmente e riportando ingenti danni. Il conducente è rimasto ferito: è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa per aprire le portiere ed estrarlo dall'abitacolo. Poi è stato affidato ai soccorritori del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.