Scontro tra un auto e un furgone intorno alle 8 di questa mattina, 17 maggio, in via della Cascina, località La Fraschetta, nel comune di Terricciola. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, una ragazza di 25 anni e un ragazzo di 24, entrambi residenti a Casciana Terme. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con la Misericordia di Peccioli e di Terricciola, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità con la strada che è stata chiusa. Interrotto, come rende noto Autolinee Toscane, il servizio navetta Chianni-Casciana Terme. Gli studenti a bordo sono stati recuperati dai genitori, mentre le persone che avrebbero dovuto aspettare la coincidenza dell'autobus per Pontedera sono andate a piedi alla fermata della provinciale. La strada è stata liberata alle ore 12.