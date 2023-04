Calcinaia, auto ribaltata nella notte lungo la Vicarese: tre giovani feriti

Incidente stradale nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile lungo la Sp Vicarese a Calcinaia dove un auto con a bordo quattro ragazzi tutti ventenni si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, oltre al 118 che ha trasportato due feriti al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa e uno a quello di Pontedera. Nessuno è in pericolo di vita.