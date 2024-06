Incidente stradale a Capannoli: auto ribaltata in via Volterrana

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 15 giugno in via Volterrana a Capannoli, dove il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito per ribaltarsi su un fianco.

Sul posto i Vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall'abitacolo affidandolo al personale sanitario intervenuto con i mezzi del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.