Auto ribaltata sulla Strada Vicinale di Zambra a Volterra: una vittima

Incidente stradale letale nel pomeriggio di oggi, 13 settembre, nel Comune di Volterra. Un'auto si è ribaltata sulla Strada Vicinale di Zambra. Erano circa le ore 16. La persona alla guida è rimasta incastrata all'interno, non cosciente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l'estrazione e l'automedica di Volterra per i soccorsi. Allertato in un primo momento anche l'elisoccorso. Purtroppo però è stato tutto inutile, il paziente è deceduto.