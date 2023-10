Incidente stradale a Pontedera: auto a gpl finisce ribaltata su un fianco

Incidente stradale intorno alle 19 di sabato 28 ottobre in via delle Colline per Legoli, nel comune di Pontedera. Due le auto coinvolte, una delle quali, alimentata a gpl, è finita ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina e Pontedera per la messa in sicurezza delle vetture.

I mezzi del 118 hanno condotto tre persone ferite in ospedale, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare le cause del sinistro.