Incidente stradale questa mattina, lunedì 16 ottobre, intorno alle 10.30, lungo la superstrada Fi-Pi-Li all'altezza dell'Interporto est a Livorno, sulla corsia in direzione Firenze.



Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, un 51enne di Pontedera, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti con una ambulanza della Misericordia di Livorno. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cisanello: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Livorno per la messa in sicurezza della vettura.