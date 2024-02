Auto si ribalta in Fi-Pi-Li: ferito il conducente

Incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi, 10 febbraio, lungo la superstrada Fi-Pi-Li. Un'auto si è rovesciata sul fianco ed il conducente è rimasto ferito. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Montopoli Valdarno in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa di Castelfranco di Sotto che hanno collaborato con il personale medico e messo in sicurezza l'auto. Nel sinistro non sono state coinvolte altre auto. Sul posto anche l'automedica del 118, Polizia stradale e AVR.