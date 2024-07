Incidente stradale questa mattina, 4 luglio, intorno alle 11 in via Bargagna a Pisa. Secondo le prime informazioni un'auto sarebbe finita ribaltata sulla carreggiata. Sul posto 118 per soccorrere una persona che si trovava all'interno del veicolo. Presenti anche Vigili del fuoco e Polizia municipale.

Inevitabili ripercussioni alla circolazione.

In aggiornamento