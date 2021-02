Pontedera: auto ribaltata, persona estratta dai Vigili del Fuoco

L'incidente stradale si è verificato la mattina di domenica in via Pisana

E' da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale avvenuto stamani, 21 febbraio, in via Pisana a Pontedera. Erano circa le 11.30 quando la Opel bianca si è ribaltata su un fianco, con il guidatore che è rimasto incastrato all'interno. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pontedera.

Il ferito, le cui condizioni non avrebbero destato particolari preoccupazioni, è stato trasportato in ospedale dalla Misericordia di Pontedera. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.