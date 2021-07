Incidente auto-scooter sulla Tosco-Romagnola a Cascina: due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica, 18 luglio, sulla via Tosco-Romagnola a Cascina. Un'auto ed uno scooter sono finiti per impattare fra loro, con il guidatore del mezzo a due ruote che ha avuto la peggio, un 20enne residente del Comune, che è stato trasportarto in codice rosso all'ospedale. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un pedone, un 29enne, le cui condizioni però destano minori preoccupazioni; è stato anche lui portato in Pronto Soccorso, ma in codice giallo. La conducente dell'auto è rimasta illesa.