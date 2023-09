Incidente nella notte in località Capanne a Montopoli. L'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto si apprende intorno alle ore 2 un autoarticolato è uscito di strada alla rotatoria con via Palermo, finendo per andare a sbattere contro un albero. Per liberare il conducente dall'abitacolo è stato necessario il lavoro dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto. L'uomo è stato poi affidato alle cure del 118.